Зеленский якобы раскрыл суть переговоров в Абу-Даби

Переговоры проходят без участия Владимира Зеленского.
В Абу-Даби на трехсторонних переговорах обсуждаются параметры завершения конфликта. Об этом заяви президент Украины Владимир Зеленский.
«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор. Говорят про параметры завершения конфликта», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США проходят 23 января в Абу-Даби. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москву на них будут представлять в том числе и военные. Какие ожидания строятся вокруг долгожданной трехсторонней встречи и какие уже есть прогнозы — в материале URA.RU.