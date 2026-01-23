Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский якобы раскрыл суть переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби на трехсторонних переговорах обсуждаются параметры завершения конфликта. Об этом заяви президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры проходят без участия Владимира Зеленского.

В Абу-Даби на трехсторонних переговорах обсуждаются параметры завершения конфликта. Об этом заяви президент Украины Владимир Зеленский.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор. Говорят про параметры завершения конфликта», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США проходят 23 января в Абу-Даби. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москву на них будут представлять в том числе и военные. Какие ожидания строятся вокруг долгожданной трехсторонней встречи и какие уже есть прогнозы — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше