Зеленский якобы раскрыл суть переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США проходят 23 января в Абу-Даби. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москву на них будут представлять в том числе и военные. Какие ожидания строятся вокруг долгожданной трехсторонней встречи и какие уже есть прогнозы — в материале URA.RU.