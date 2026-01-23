Bloomberg: нефтяной танкер потерял управление у побережья Алжира

Перевозивший нефть танкер «Прогресс» потерял управление у берегов Алжира, сейчас судно дрейфует в Средиземном море. Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Нефтяной танкер, по-видимому, столкнулся с проблемами у побережья Алжира», — говорится в сообщении.
По данным источника, на борту судна находится порядка 730 тысяч баррелей. Танкер следовал вдоль побережья Северной Африки на восток, к Суэцкому каналу.
Однако в прошедшую среду корабль резко свернул с маршрута и снизил скорость, направившись в сторону, где нет судоходных путей. Вероятной причиной, как отмечает агентство, могла стать механическая проблема на борту.
Ранее KP.RU сообщал, что танкер, на борту которого находилось 99 тысяч тонн нефти, дрейфовал в Балтийском море севернее немецкого острова Рюген. Судно потеряло управление.