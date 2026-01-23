Онколог Ивашков рассказал об опасности бесконтрольного приема витаминов

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что бесконтрольный прием витаминов может быть опасен для здоровья. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такую ошибку в питании допускают даже самые осознанные люди.
Ивашков привел данные проведенного в 2023 году исследования NHANES, в ходе которого выяснилось, что 87% людей принимают поливитамины «для профилактики».
Онколог сообщил, что прием витаминов без показаний может привести к избытку витаминов A, E, D и навредить.
Доктор рекомендовал сначала сдать анализы и пить только те витамины, которых не хватает.
Ранее врач Ивашков рассказал об опасности детокс-диет.