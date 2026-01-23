Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Ивашков рассказал об опасности бесконтрольного приема витаминов

Врач Владимир Ивашков объяснил, почему опасно принимать витамины «для профилактики».

Источник: Аргументы и факты

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что бесконтрольный прием витаминов может быть опасен для здоровья. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такую ошибку в питании допускают даже самые осознанные люди.

Ивашков привел данные проведенного в 2023 году исследования NHANES, в ходе которого выяснилось, что 87% людей принимают поливитамины «для профилактики».

Онколог сообщил, что прием витаминов без показаний может привести к избытку витаминов A, E, D и навредить.

Доктор рекомендовал сначала сдать анализы и пить только те витамины, которых не хватает.

Ранее врач Ивашков рассказал об опасности детокс-диет.