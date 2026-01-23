Ричмонд
Не зима, а лихорадка: После сумасшедших морозов, в Молдову возвращается почти весенняя погода — плюс 12 градусов

Какой будет погода в Молдове в субботу, 24 января.

Источник: Комсомольская правда

24 января в Молдове ожидается прохладна и нестабильная погода. Синоптики предупреждают о тумане, слабом гололёде и образовании наледи на дорогах, что осложнит движение транспорта.

Днём температура воздуха поднимется максимум до +2°C, ночью опустится до −3°C.

На севере страны днём около −2°C, ночью до −4°C. Возможен снег.

В центральных районах — до −2°C днём и до −4°C ночью.

На юге — до +0°C днём и до −2°C ночью.

В Кишинёве ожидается около −1°C днём и до −2°C ночью.

С воскресенья, 25 января, в Молдове начнет теплеть. И к концу следующей недели температура достигнет +12 градусов. Наступит весна посреди зимы.

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

