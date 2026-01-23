Не зима, а лихорадка: После сумасшедших морозов, в Молдову возвращается почти весенняя погода — плюс 12 градусов

24 января в Молдове ожидается прохладна и нестабильная погода. Синоптики предупреждают о тумане, слабом гололёде и образовании наледи на дорогах, что осложнит движение транспорта.
Днём температура воздуха поднимется максимум до +2°C, ночью опустится до −3°C.
На севере страны днём около −2°C, ночью до −4°C. Возможен снег.
В центральных районах — до −2°C днём и до −4°C ночью.
На юге — до +0°C днём и до −2°C ночью.
В Кишинёве ожидается около −1°C днём и до −2°C ночью.
С воскресенья, 25 января, в Молдове начнет теплеть. И к концу следующей недели температура достигнет +12 градусов. Наступит весна посреди зимы.
