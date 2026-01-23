«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ

В ноябре прошлого года столичный «Динамо» отправил в отставку главного тренера ХК Алексея Кудашова. Он возглавлял команду с 2021 года. Тренер провел с клубом 321 матч, занимая третье место по этому показателю в истории клуба. Кудашов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения.