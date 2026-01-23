Южная Осетия получила от России крупнейшую за многие годы партию военной техники

Россия передала Южной Осетии более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, а также современные образцы стрелкового вооружения и боеприпасов в рамках договора развитии военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.