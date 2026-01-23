Южная Осетия получила от России крупнейшую за многие годы партию военной техники

Россия передала Южной Осетии более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, а также современные образцы стрелкового вооружения и боеприпасов в рамках договора развитии военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В торжественной церемонии передачи вооружения в Цхинвале приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, министр обороны республики генерал-лейтенант Юрий Яровицкий, посол Росии в стране Марат Кулахметов, а также руководители южно-осетинских силовых структур республики и представители Министерства обороны России.
— В прошлом году российская сторона передала республике современную форму и экипировку, обеспечив бойцов всем необходимым для службы. 40 единиц техники современного вооружения повысят мобильность, эффективность и оперативный потенциал национальной армии, — рассказал Гаглоев.
В свою очередь представитель Минобороны России капитан первого ранга Валерий Лапин подчеркнул, что ведомство готово неизменно развивать сотрудничество с Южной Осетией в сфере обороны, передает Telegram-канал ведомства.
18 ноября 2025 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о передаче двух многоцелевых истребителей Су-57 пятого поколения иностранному заказчику.