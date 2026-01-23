В Ростовской области в районе Новоперсиановки на трассе М-4 образовалась пробка

Значительный затор образовался на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в районе поселка Новоперсиановка. Пробка растянулась в направлении Москвы из-за интенсивного потока машин, в связи с чем введено ограничение движения. О ситуации водителей информирует региональная Госавтоинспекция.
Помимо большого количества автомобилей, осложняет движение и ограничение, введенное на соседнем участке из-за ремонта мостового сооружения.
Для тех, кто следует в северном направлении, рекомендуется воспользоваться объездным маршрутом. Водителям следует съехать с трассы в Новочеркасск, потом следовать в поселок Персиановский и Каменоломни.
В ГАИ призывают автомобилистов заранее учитывать эту информацию при построении маршрута, строго соблюдать установленный скоростной режим и требования дорожных знаков. Отмечается также важность проявления внимательности и взаимоуважения на дороге.
