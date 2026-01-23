При этом финансовые показатели французского бутика сети, зарегистрированного на компанию ODS CONCEPT, демонстрируют более скромные результаты. За последние четыре года его чистая прибыль составила около 307 тысяч евро, что эквивалентно приблизительно 28 миллионам рублей. Более того, 2022 и 2023 годы для предприятия завершились с убытками. Таким образом, стоимость одного праздничного мероприятия для избранных гостей оказалась выше, чем совокупная прибыль бутика за четыре года.