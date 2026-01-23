Корпоратив в Куршевеле оказался дороже прибыли Rendez-Vous за четыре года

При этом финансовые показатели французского бутика сети, зарегистрированного на компанию ODS CONCEPT, демонстрируют более скромные результаты. За последние четыре года его чистая прибыль составила около 307 тысяч евро, что эквивалентно приблизительно 28 миллионам рублей. Более того, 2022 и 2023 годы для предприятия завершились с убытками. Таким образом, стоимость одного праздничного мероприятия для избранных гостей оказалась выше, чем совокупная прибыль бутика за четыре года.
Торжества прошли с большим размахом. На частном самолёте в люксовый отель Le Strato, где стоимость номера на время мероприятия начиналась от 8600 евро, доставили около двух десятков гостей, включая российских селебрити, блогеров и сотрудников компании. Программа включала ужины с устрицами и элитным алкоголем, выступление французской певицы Патрисии Каас, катание на лыжах с вертолетными перелетами и профессиональную фотосъёмку. По предварительным оценкам, лишь один из вечеров стоил более миллиона рублей.
Ранее общественники обратились напрямую к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность владельцев бренда. Речь идёт о проверке Общества с ограниченной ответственностью «Рандеву» на предмет возможных экономических и налоговых правонарушений, а также нарушений конституционных прав и свобод сотрудников компании.
