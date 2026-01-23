АТОР: Red Wings отменила чартеры в Таиланд

Авиакомпания Red Wings отменила чартеры в Таиланд. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
— В системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет, — говорится в сообщении.
В АТОР также напомнили, что авиакомпания заявляла на зимний сезон чартеры на Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга.
— С середины января они отменены. Информацию о снятии программ подтвердили туроператоры Fun&Sun, Anex и «Интурист», которые сотрудничали с перевозчиком, — сказано в материале.
Позже Red Wings подтвердила отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд.
— Принято решение об отмене полетов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января, — передает сообщение авиакомпании РИА Новости.
21 декабря прошлого года в Ura.ru сообщили, что российские туристы застряли на Шри-Ланке, поскольку самолет Red Wings, на котором они должны были вернуться в Россию, сломался и рейс перенесли. Путешественники должны были вернуться в страну еще 18 декабря, но их рейсы постоянно переносили. При этом на Шри-Ланку не могли попасть их соотечественники, которым также переносят даты рейсов.