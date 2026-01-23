АТОР: Red Wings отменила чартеры в Таиланд

21 декабря прошлого года в Ura.ru сообщили, что российские туристы застряли на Шри-Ланке, поскольку самолет Red Wings, на котором они должны были вернуться в Россию, сломался и рейс перенесли. Путешественники должны были вернуться в страну еще 18 декабря, но их рейсы постоянно переносили. При этом на Шри-Ланку не могли попасть их соотечественники, которым также переносят даты рейсов.