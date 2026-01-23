Ричмонд
АТОР: Red Wings отменила чартеры в Таиланд

Авиакомпания Red Wings отменила чартеры в Таиланд. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

— В системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет, — говорится в сообщении.

В АТОР также напомнили, что авиакомпания заявляла на зимний сезон чартеры на Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга.

— С середины января они отменены. Информацию о снятии программ подтвердили туроператоры Fun&Sun, Anex и «Интурист», которые сотрудничали с перевозчиком, — сказано в материале.

Позже Red Wings подтвердила отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд.

— Принято решение об отмене полетов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января, — передает сообщение авиакомпании РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России в 2022 году в рамках программы восстановления самолетов для нужд гражданской авиации стартовал процесс реконструкции 12 лайнеров разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204−214, одного Ан-148 и двух Ил-96.

21 декабря прошлого года в Ura.ru сообщили, что российские туристы застряли на Шри-Ланке, поскольку самолет Red Wings, на котором они должны были вернуться в Россию, сломался и рейс перенесли. Путешественники должны были вернуться в страну еще 18 декабря, но их рейсы постоянно переносили. При этом на Шри-Ланку не могли попасть их соотечественники, которым также переносят даты рейсов.