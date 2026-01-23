Киев выпрашивает энергетическое перемирие на переговорах в Абу-Даби

Срочная новость.
Европейские страны рассчитывают, что Киев на переговорах в Абу-Даби добьется соглашения о временной приостановке действий в энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Европейские страны рассчитывают, что Киев на переговорах в Абу-Даби добьется соглашения о временной приостановке действий в энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.