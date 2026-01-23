Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Android-смартфоны стали мишенью вируса, наживающегося на рекламе

Специалисты антивирусной лаборатории Dr.Web выявили новое семейство вредоносных программ для Android, которое распространялось в том числе через официальный магазин приложений Xiaomi GetApps. Речь идёт о троянах семейства Android.Phantom, использующих зараженные смартфоны для скрытой накрутки рекламных кликов и других нелегальных действий.

Источник: Life.ru

Как установили эксперты, вредоносный код был встроен в популярные мобильные игры от разработчика Shenzhen Ruiren Network CO., LTD. Среди них Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, «Академия мечты Сакура», Theft Auto Mafia и Open World Gangsters, которые в общей сложности скачали сотни тысяч раз. Изначально приложения были безопасными, однако в обновлениях конца сентября в них появился троян Android.Phantom.2.origin.

Вредоносное ПО работало скрытно, автоматически открывая рекламные сайты и взаимодействуя с ними без ведома пользователей. В более поздних обновлениях середины октября в приложения добавили модуль для загрузки других троянов, включая шпионские программы, собирающие данные об устройстве, номере телефона, геолокации и установленных приложениях.

Ранее Life.ru писал, что в Сеть слили данные 149 миллионов аккаунтов, в том числе от сервисов Google, Apple и Microsoft. Эту крупную утечку данных удалось обнаружить аналитику по безопасности Джереми Фаулеру.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.