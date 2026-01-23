Android-смартфоны стали мишенью вируса, наживающегося на рекламе

Как установили эксперты, вредоносный код был встроен в популярные мобильные игры от разработчика Shenzhen Ruiren Network CO., LTD. Среди них Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, «Академия мечты Сакура», Theft Auto Mafia и Open World Gangsters, которые в общей сложности скачали сотни тысяч раз. Изначально приложения были безопасными, однако в обновлениях конца сентября в них появился троян Android.Phantom.2.origin.
Вредоносное ПО работало скрытно, автоматически открывая рекламные сайты и взаимодействуя с ними без ведома пользователей. В более поздних обновлениях середины октября в приложения добавили модуль для загрузки других троянов, включая шпионские программы, собирающие данные об устройстве, номере телефона, геолокации и установленных приложениях.
