Android-смартфоны стали мишенью вируса, наживающегося на рекламе

Как установили эксперты, вредоносный код был встроен в популярные мобильные игры от разработчика Shenzhen Ruiren Network CO., LTD. Среди них Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, «Академия мечты Сакура», Theft Auto Mafia и Open World Gangsters, которые в общей сложности скачали сотни тысяч раз. Изначально приложения были безопасными, однако в обновлениях конца сентября в них появился троян Android.Phantom.2.origin.