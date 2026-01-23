Новый вирус-кликер паразитирует на смартфонах: вредоносное ПО позволяет создателям зарабатывать на жертвах

В Сети появился новый вирус-кликер, который паразитирует на смартфонах пользователей и позволяет его создателям зарабатывать на жертвах. Об этом сообщают специалисты компании Dr. Web.
В отчете, размещенном на сайте фирмы, рассказали о вредоносном программном обеспечении, которое тайно устанавливает свои программы на смартфоны и адаптируется к разным видам рекламы. Они действуют в фоновом режиме, что вызывает трудности при поиске вируса.
Такие вирусы-кликеры запускают на устройствах определенные приложения, кликают по рекламным блокам, зарабатывая деньги для создателей программы за счет владельцев смартфонов.
ПО распространяется через модифицированные версии популярных сервисов, которые пользователи могут скачивать из неофициальных источников. Также вирус был найден в официальном магазине приложений Xiaomi GetApps.
Ранее KP.RU сообщал, что на новых смартфонах Android нашли вирус, распространяющийся в прошивках смартфона. Троянская программа способна украсть аккаунты пользователей в мессенджерах и следить за активностью в браузерах.