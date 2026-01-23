Новый вирус-кликер паразитирует на смартфонах: вредоносное ПО позволяет создателям зарабатывать на жертвах

В отчете, размещенном на сайте фирмы, рассказали о вредоносном программном обеспечении, которое тайно устанавливает свои программы на смартфоны и адаптируется к разным видам рекламы. Они действуют в фоновом режиме, что вызывает трудности при поиске вируса.