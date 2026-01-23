Ремонт стартует на Ладожском мосту с 28 января

С 28 января на Ладожском мосту стартуют ремонтные работы. Для минимизации неудобств для жителей будут запущены дополнительные электропоезда и организовано дополнительные автобусные рейсы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти. Комитет совместно с АО «СЗППК» и Октябрьской железной дорогой организует дополнительные пригородные поезда, которые будут курсировать от станции Невдубстрой.
— Поезд № 6805, следующий по маршруту Невдубстрой — Рыбацкое, будет отправляться в 7:08. Поезд № 6705, следующий по маршруту Рыбацкое — Невдубстрой, прибудет в 18:57, — рассказали в пресс-службе комитета. Для посадки на поезд в 7:08 из Кировска будет организован автобус № 577, который отправляется в 6:25. После прибытия поезда в 18:57 пассажиры смогут добраться до автостанции Кировска на автобусе № 574 (прибытие ориентировочно в 19:25).
Действующие маршруты (№ 565, 579, 575), проходящие через мост, будут работать по расписанию, но возможны временные задержки из-за ремонтных работ.