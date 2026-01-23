Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внучка Талызиной показала трогательное фото с бабушкой в ее 91-й день рождения

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

У знаменитой актрисы, народной артистки РФ Валентине Талызиной 22 января был день рождения, ей могло бы исполниться 91 год.

Стоит напомнить, что Валентина Талызина, исполнившая роль в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», умерла в июне прошлого года.

Ее внучка Анастасия Талызина в честь этого памятного дня обнародовала в соцсетях трогательное совместное фото со своей покойной бабушкой. На черно-белом снимке, сделанном летом во дворе, Валентина Илларионовна улыбается, когда ее внучка Анастасия целует ее в щеку.

Внучка Талызиной показала трогательное фото с бабушкой в ее 91-й день рождения Фото: Соцсети Анастасии Талызиной Фото: Соцсети.

Как писал сайт KP.RU, 21 июня 2025 года умерла Валентина Талызина, народная артистка России. Актрисе было 90 лет. Артистка наиболее известна своими работами в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России». До самого последнего времени Валентина Илларионовна оставалась ведущей актрисой Театра имени Моссовета.