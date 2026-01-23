У знаменитой актрисы, народной артистки РФ Валентине Талызиной 22 января был день рождения, ей могло бы исполниться 91 год.
Стоит напомнить, что Валентина Талызина, исполнившая роль в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», умерла в июне прошлого года.
Ее внучка Анастасия Талызина в честь этого памятного дня обнародовала в соцсетях трогательное совместное фото со своей покойной бабушкой. На черно-белом снимке, сделанном летом во дворе, Валентина Илларионовна улыбается, когда ее внучка Анастасия целует ее в щеку.
Внучка Талызиной показала трогательное фото с бабушкой в ее 91-й день рождения Фото: Соцсети Анастасии Талызиной Фото: Соцсети.
Как писал сайт KP.RU, 21 июня 2025 года умерла Валентина Талызина, народная артистка России. Актрисе было 90 лет. Артистка наиболее известна своими работами в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России». До самого последнего времени Валентина Илларионовна оставалась ведущей актрисой Театра имени Моссовета.