МИД РФ предложил обязать россиян уведомлять о получении ВНЖ

МИД РФ предложил обязать россиян уведомлять о получении второго гражданства.

Источник: Аргументы и факты

МИД РФ подготовил законопроект, согласно которому предлагается обязать проживающих за рубежом россиян уведомлять о наличии иностранного гражданства и вида на жительство. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает введение такого определения, как гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами России. К этой категории будут относить лиц, у которых есть второе гражданство, ВНЖ или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей.

За несообщение о получении ВНЖ или второго гражданства в течение 60 дней с момента приобретения документа предлагается выписывать штраф до 200 тысяч рублей или назначать работы до 400 часов. При одобрении инициативы она вступит в силу в январе 2028 года.

Ранее в МВД разъяснили условия военной службы для иностранцев при получении ВНЖ.