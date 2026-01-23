Онколог раскрыл привычку, которая снижает пользу рациона

Употребление фруктов вместо овощей снижает пользу рациона и не обеспечивает оптимальной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил врач-онколог, автор Telegram-канала «Доктор Ивашков».
Он сослался на метаанализ, опубликованный в журнале BMJ в 2024 году, согласно которому каждые 200 граммов овощей в ежедневном рационе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%. Для фруктов аналогичный показатель составляет 7%.
По данным исследования, оптимальной считается пропорция около 400 граммов овощей и 200 граммов фруктов в сутки. Врач отметил, что фрукты остаются полезной частью питания, однако овощи играют более значимую роль в профилактике хронических заболеваний.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявлял, что болевые ощущения являются важным сигналом тревоги при ишемии и могут указывать на развитие инфаркта. По его словам, отсутствие боли при инфаркте затрудняет своевременное распознавание опасного состояния и повышает риск тяжелых последствий.