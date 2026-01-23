Онколог раскрыл привычку, которая снижает пользу рациона

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявлял, что болевые ощущения являются важным сигналом тревоги при ишемии и могут указывать на развитие инфаркта. По его словам, отсутствие боли при инфаркте затрудняет своевременное распознавание опасного состояния и повышает риск тяжелых последствий.