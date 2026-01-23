Более сотни спецмашин выйдут на ночную уборку снега в Ростове

Ночью в Ростове для расчистки городских улиц от снега будет работать 115 специальных машин, 71 из которых — комбинированная. О планах коммунальных служб в ходе оперативного заседания штаба сообщил градоначальник Александр Скрябин.
— Задача — та же: оперативно расчищать от снега дороги, тротуары, остановки, подходы к соцобъектам, — отметил градоначальник.
Напомним, что в Ростовской области из-за непогоды, вызванной метелью, дорожные службы перешли на усиленный режим работы. На трассах региона развернуто двенадцать пунктов обогрева.
