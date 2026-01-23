ТАСС: ЕС хочет, чтобы Украина добилась «энергетического перемирия» в Абу-Даби

Ряд европейских государств очень хотят, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби украинская сторона добилась «энергетического перемирия». Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.