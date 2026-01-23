ТАСС: ЕС хочет, чтобы Украина добилась «энергетического перемирия» в Абу-Даби

Ряд европейских государств очень хотят, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби украинская сторона добилась «энергетического перемирия». Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
— Ряд европейских стран этого очень хочет, — говорится в материале.
При этом журналисты не уточнили, поднималась ли уже эта тема во время переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает агентство.
Ранее министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян заявил о начале трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию украинского кризиса. Позднее СМИ сообщили, что президент ОАЭ, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, встретился с главами делегаций России, США и Украины и пожелал им успехов на переговорах.
По данным СМИ, среди тем, которые обсуждают представители Москвы, Киева и Вашингтона на консультациях по вопросам безопасности в Абу-Даби, присутствуют буферные зоны и различные механизмы контроля. Также, по словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждают параметры завершения вооруженного конфликта.