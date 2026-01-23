Создан аналог человеческих костей для расширяющихся конечностей робота

Используя эти конечности, ученые собрали человекоподобного робота из мягких материалов, который обладает массой всего в 4,5 кг. Эта машина способна утраивать свой рост, сокращать его на 36% или менять ширину на 60% при движении через узкие пространства, а также относительно быстро ходить по мелководью, плавать, ползти и играть в футбол. В перспективе это позволит создать гуманоидных роботов, способных работать в тех же условиях и средах, как и человек, подытожили ученые.