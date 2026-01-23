Болгар обвинила основателя Telegram Дурова в шантаже: что происходит

Бывшая возлюбленная Ирина Болгар обвинила в соцсетях основателя мессенджера Telegram, предпринимателя Павла Дурова в шантаже из-за ее отказа переезжать с их общими детьми в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
По словам женщины, в 2022 году владелец платформы потребовал, чтобы она с тремя детьми переехала в Дубай, при этом бизнесмен угрожал ей прекратить финансовую поддержку в случае отказа.
«Мы потеряли дом, нашу семью, всё, что строили. Мы практически оказались на улице», — написала она.
Болгар отметила, что после ее отказа Дуров полностью прекратил общение с ней и своими детьми.
Как писал сайт KP.RU, накануне Ирина Болгар — мать троих детей Павла Дурова — опубликовала архивное видео, на котором создатель Telegram и миллиардер проводит время с детьми на вилле. Затем идут кадры с коробками с вещами, на которых написано: «Вся моя жизнь превратилась в мусор».