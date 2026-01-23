В Финляндии освободили 80-летнего мужчину, десятки лет жившего в подвале

На одной из вилл в северной части Хельсинки полицейские в ходе обыска обнаружили 80-летнего мужчину, который, предварительно, десятилетиями жил в подвале без окон, туалета, возможности готовить еду и соблюдать гигиену. Об этом 23 января пишет британская газета Daily Mail.
Мужчина был найден в понедельник, 19 января. По словам полицейских, старик находился в плохом физическом состоянии и нуждался в срочной помощи. Правоохранители утверждают, что формально пожилой мужчина не был заперт.
«Сейчас мы выясняем, была ли у него возможность покинуть комнату или же он такой возможности не имел», — рассказал изданию инспектор Яри Коркалайнен.
В рамках расследования была задержана супружеская пара и их родственник в возрасте около 60 лет. После допроса их отпустили. Они остаются подозреваемыми.
Живший в подвале 80-летний мужчина не является родственником подозреваемых, но знаком с ними.
Полиция выясняет, сколько лет мужчина жил в подвале, и идет ли речь о незаконном лишении свободы или жестоком обращении.
Ранее сообщалось, что в Красноярске нашли 14-летнего сына предпринимателя. За мальчика требовали выкуп в 30 млн рублей.