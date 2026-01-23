В Мексике задержали сноубордиста Уэддинга по подозрению в наркоторговле

Как заявил глава ФБР Каш Патель, Райан Уэддинг переправлял сотни килограммов наркотиков из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в США и Канаду. По словам американского генпрокурора Пэм Бонди, спортсмена доставили в США, где его будут судить.