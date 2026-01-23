Ричмонд
В Мексике задержали сноубордиста Уэддинга по подозрению в наркоторговле

Сноубордиста Райана Уэддинга доставили в США после задержания в Мексике по подозрению в наркоторговле.

Источник: Аргументы и факты

В Мексике задержали участника Олимпийских игр 2002 года и бывшего канадского сноубордиста Райана Уэддинга по подозрению в торговле наркотиками, передает NBC News.

«Власти полагают, что 44-летний Уэддинг является членом картеля Синалоа и более десяти лет скрывался в Мексике, “руководя и участвуя в транснациональной операции по торговле наркотиками”», — сказано в материале.

Как заявил глава ФБР Каш Патель, Райан Уэддинг переправлял сотни килограммов наркотиков из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в США и Канаду. По словам американского генпрокурора Пэм Бонди, спортсмена доставили в США, где его будут судить.

Ранее сообщалось, что в Мексике после девяти лет поисков задержали подозреваемого в убийстве, который числился в списке десяти самых разыскиваемых ФБР лиц.

