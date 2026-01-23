Слон убежал из цирка в Самаре и стал гулять по улицам в 20-градусный мороз

Из цирка в Самаре сбежал слон, после чего он стал бродить по улицам города при температуре минус 20 градусов. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил Shot.
— Сотрудники цирка смогли его поймать в районе здания правительства. Сейчас животное уже проводили обратно, завтра у него выступление, — передает Telegram-канал.
28 декабря 2025 года посетителей зоопарка Тама в городе Хино, расположенного на западе префектуры Токио, срочно эвакуировали из-за сбежавшего из вольера волка. Представители учреждения приостановили прием посетителей и призвали тех, кто уже находится на территории парка, оставаться в безопасных местах.
15 сентября того же года жители столицы заметили лису в центре Москвы — хищница пробежала по Манежной площади мимо Государственного исторического музея и пролезла между прутьями переносного забора, после чего убежала в неизвестном направлении.
20 мая прохожие остановили движение автомобилей на Тверской улице, чтобы помочь утке с выводком птенцов безопасно пересечь оживленную дорогу.