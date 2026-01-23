Sky News: переговоры в Абу-Даби завершены и продолжатся завтра

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, проходившие в Абу-Даби, завершились в текущий день и будут продолжены завтра.

В Белом доме заявили, что прошедший раунд переговоров носил продуктивный характер. Об этом сообщает канал Sky News.