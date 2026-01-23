AP: переговоры в Абу-Даби проходили в разных форматах

Переговоры продолжатся 24 января.
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят в переменном формате с регулярным разделением участников на тематические группы. Об этом сообщает представитель украинской делегации.
«Переговоры идут во множестве различных форматов: иногда участники отходят в сторону, чтобы обсудить что-то отдельно, иногда все собираются вместе, иногда несколько групп разбиваются по темам», — сообщил представитель украинской делегации. Его слова приводит агентство AP News.
В Абу-Даби идут трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Это первые прямые переговоры в таком составе с начала спецоперации РФ в 2022 году. Встреча проходит на территории Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступают принимающей стороной. Главная тема — мирное урегулирование и возможные шаги к его скорейшему завершению. Подробнее о теме — в материале URA.RU.