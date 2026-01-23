Модель Ирина Болгар съехала из особняка Дурова в Швейцарии

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, родившая ему троих детей, Ирина Болгар сообщила своим подписчикам в соцсетях о переезде из особняка в Швейцарии, где она проживала несколько лет. В своём аккаунте модель опубликовала фото и видео, на которых запечатлены упакованные в коробки и контейнеры вещи, техника, книги и другие предметы быта.