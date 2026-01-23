Модель Ирина Болгар съехала из особняка Дурова в Швейцарии

«Всё, что осталось от нашей прошлой жизни, оказалось в мусорном ведре. Но я не сдаюсь! Остаюсь сильной и сохраняю достоинство», — написала Ирина.
В подписи к посту она заявила, что была вынуждена покинуть этот дом. Напомним, что Павел Дуров публично не комментирует свои личные отношения. Причины переезда модели также неизвестны.
Ранее Ирина Болгар разместила пост философского характера, в котором прослеживается намёк на постижение ею глубинного смысла жизни. Психолог Марианна Абравитова объяснила, почему модель регулярно упоминает Дурова в своих постах. По мнению специалиста, публикации о бизнесмене адресованы как ему самому, так и широкой общественности.
