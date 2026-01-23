Ричмонд
Модель Ирина Болгар съехала из особняка Дурова в Швейцарии

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, родившая ему троих детей, Ирина Болгар сообщила своим подписчикам в соцсетях о переезде из особняка в Швейцарии, где она проживала несколько лет. В своём аккаунте модель опубликовала фото и видео, на которых запечатлены упакованные в коробки и контейнеры вещи, техника, книги и другие предметы быта.

«Всё, что осталось от нашей прошлой жизни, оказалось в мусорном ведре. Но я не сдаюсь! Остаюсь сильной и сохраняю достоинство», — написала Ирина.

В подписи к посту она заявила, что была вынуждена покинуть этот дом. Напомним, что Павел Дуров публично не комментирует свои личные отношения. Причины переезда модели также неизвестны.

Ранее Ирина Болгар разместила пост философского характера, в котором прослеживается намёк на постижение ею глубинного смысла жизни. Психолог Марианна Абравитова объяснила, почему модель регулярно упоминает Дурова в своих постах. По мнению специалиста, публикации о бизнесмене адресованы как ему самому, так и широкой общественности.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

