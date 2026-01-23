В Пакистане взрыв накрыл гостей на свадебной церемонии, есть жертвы

Отмечается, что трагедия произошла в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, взрыв мог быть совершен террористом-смертником. Местные СМИ также сообщают о, предварительно, большом количестве жертв в результате взрыва.