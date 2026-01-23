Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пакистане взрыв накрыл гостей на свадебной церемонии, есть жертвы

Взрыв произошел на свадьбе в Пакистане, в Сети появилось видео с моментом инцидента и звуками стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв произошел во время свадебной церемонии в Пакистане, есть жертвы среди гостей. Кадры с инцидентом появились в Сети.

Отмечается, что трагедия произошла в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, взрыв мог быть совершен террористом-смертником. Местные СМИ также сообщают о, предварительно, большом количестве жертв в результате взрыва.

На кадрах видно, как во время мероприятия внезапно раздался взрыв, вокруг началась паника. После произошедшего также была слышна стрельба. Подробности трагедии уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел у здания суда в Исламабаде. Согласно заявлениям полиции, он произошел в автомобиле, припаркованном рядом со строением. Как отметил телеканал Geo, инцидент был организован террористом-смертником.