Блинчики Захаровой похвалили в посольстве КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова самолично приготовила традиционные китайские блины с овощами и курицей на приеме в посольстве КНР в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Первый блин — не комом», — заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй Чжан. Внешнеполитический представитель правительства России работала у плиты совместно с шеф-поваром китайского посольства. Он показывал технику приготовления, а Захарова повторяла за ним основные этапы.

Готовый блин, приготовленный Захаровой, передали одному из гостей мероприятия. Организаторы пояснили, что участие российских официальных лиц в кулинарной части приема должно подчеркнуть не только протокольный, но и культурный характер двусторонних контактов.

Ранее Мария Захарова уже участвовала в символичных жестах дипломатии в азиатском направлении: она сообщала, что получила новогодний подарок от сестры лидера КНДР Ким Е Чжон и в ответ направила ей портрет работы художника Никаса Сафронова. В 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров также уделял внимание развитию контактов с Пхеньяном, совершив два визита в КНДР и обменявшись протокольными подарками с северокорейской коллегой.

