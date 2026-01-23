Блинчики Захаровой похвалили в посольстве КНР

Ранее Мария Захарова уже участвовала в символичных жестах дипломатии в азиатском направлении: она сообщала, что получила новогодний подарок от сестры лидера КНДР Ким Е Чжон и в ответ направила ей портрет работы художника Никаса Сафронова. В 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров также уделял внимание развитию контактов с Пхеньяном, совершив два визита в КНДР и обменявшись протокольными подарками с северокорейской коллегой.