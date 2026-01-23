Гладков: второй за ночь БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, есть раненый

В результате удара вражеского беспилотника по автомобилю в селе Грузское Борисовского городского округа ранен местный житель. Мужчина получил осколочные ранения головы и нижних конечностей, ему оказывается необходимая медицинская помощь в Борисовской центральной районной больнице. В дальнейшем пострадавшего планируется перевести для продолжения лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.

Автомобиль в результате атаки полностью выгорел. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.