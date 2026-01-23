В Петербурге начался суд по делу комбрига ВДВ Фролова

В своем эмоциональном выступлении подсудимый заявил о несправедливости меры пресечения. Он указал, что против него, впервые привлекаемого к ответственности, избрали содержание под стражей, в то время как другой фигурант с многочисленными судимостями находится на свободе. Фролов частично признал вину, сообщив о возмещении части ущерба, который следствие оценивает в 271 миллион рублей для всей группы.