В Петербурге начался суд по делу комбрига ВДВ Фролова

В своем эмоциональном выступлении подсудимый заявил о несправедливости меры пресечения. Он указал, что против него, впервые привлекаемого к ответственности, избрали содержание под стражей, в то время как другой фигурант с многочисленными судимостями находится на свободе. Фролов частично признал вину, сообщив о возмещении части ущерба, который следствие оценивает в 271 миллион рублей для всей группы.
Обвинения касаются, в частности, инсценировки боевых ранений для незаконного получения выплат и наград. Сам Фролов имеет четыре ордена Мужества. Он также не отрицал факт хранения оружия, но настаивал, что это не повлекло опасных последствий. Подполковник упомянул об аресте одного из следовавших ему прокуроров и возможной предвзятости со стороны однокурсника-следователя.
Фролов подчеркнул, что не лишен звания и наград и неоднократно выражал желание отправиться в зону боевых действий, но получал отказы. Он считает запрошенное обвинением наказание в 13−14 лет несоразмерно суровым, особенно на фоне заключённого досудебного соглашения, и видит в этом политическую подоплеку, связанную с делом его отца.
Несмотря на возражения подсудимого и его защитника, настаивавших на открытом процессе, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Дальнейшие слушания по делу, в материалах которого, по версии обвинения, содержатся сведения, составляющие государственную тайну, прошли в закрытом режиме.
Ранее Шумихинский районный суд Курганской области арестовал бывших супругов, обвиняемых в мошенничестве с выплатами участникам СВО. По данным надзорного ведомства, 47-летний мужчина и его экс-жена подозреваются в мошенничестве в крупном размере. Следствие установило, что с мая 2024 года фигуранты подыскивали одиноких мужчин в разных районах области и вводили их в заблуждение, оформляя фиктивные браки. После заключения контрактов положенные военнослужащим выплаты присваивались и тратились по усмотрению обвиняемых. Часть похищенных средств была использована на покупку дорогостоящих автомобилей.
