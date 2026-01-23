В Самаре слон разбил окно в цирке и выбежал на улицу в минус 21

В Самаре из местного цирка сбежал слон, разбив окно. При этом в это время на улице столбики термометра опустились ниже двадцати градусов мороза. Об инцидентем сообщает КП-Самара, опубликовав соответствующее видео от очевидцев.
«Обычный самарский вечер, слон пробил стекло и сбежал из цирка», — говорится в публикации.
Издание отметило, что сейчас в Самаре на улице минус 21 градус мороза. По данным местных телеграм-каналов, сбежавший самарский слон довольно быстро замерз при абсолютно не пригодной для него температуре и сдался сотрудникам цирка, которые быстро отвели теплолюбивое животное обратно в отапливаемое помещение. Однако никаких комментариев от представителей цирка пока не поступило. Так что вопрос, реальное ли это видео или сгенерированный нейросетью фейк, пока остается открытым.
