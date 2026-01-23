Женихом Решетовой стал сын миллиардера Егор Абрамов

«Итак, с лета 2025 года Анастасия Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки говорят, что возможно он и сделал девушке предложение. На видео Анастасия рядом с Егором Абрамовым, который в коричневом поло и с часами. Егор — парень завидный. Он сын и наследник Александра Абрамова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отдых на Сардинии прошёл в окружении друзей. За тем же столом находились сын владельца торгового комплекса «Ереван Плаза» Шагор Степанян и его супруга. Кроме того, в личном блоге Решетовой появилась фотография с кольцом и подписью: «Да!».
