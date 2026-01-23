Ричмонд
Женихом Решетовой стал сын миллиардера Егор Абрамов

Женихом модели Анастасии Решетовой стал Егор Абрамов — сын миллиардера Александра Абрамова. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские крошки LIVE».

«Итак, с лета 2025 года Анастасия Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки говорят, что возможно он и сделал девушке предложение. На видео Анастасия рядом с Егором Абрамовым, который в коричневом поло и с часами. Егор — парень завидный. Он сын и наследник Александра Абрамова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдых на Сардинии прошёл в окружении друзей. За тем же столом находились сын владельца торгового комплекса «Ереван Плаза» Шагор Степанян и его супруга. Кроме того, в личном блоге Решетовой появилась фотография с кольцом и подписью: «Да!».

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что не получила роль Шэрон Тейт в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за мнения о её недостаточной внешней привлекательности для этого образа. Ведущий подкаста сообщил актрисе, что режиссёр якобы заинтересован в сотрудничестве с ней и даже «охотится» за ней. В ответ Дженнифер Лоуренс выразила сомнение в достоверности этой информации, сославшись на свой предыдущий неудачный опыт.

