Женихом Решетовой стал сын миллиардера Егор Абрамов

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что не получила роль Шэрон Тейт в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за мнения о её недостаточной внешней привлекательности для этого образа. Ведущий подкаста сообщил актрисе, что режиссёр якобы заинтересован в сотрудничестве с ней и даже «охотится» за ней. В ответ Дженнифер Лоуренс выразила сомнение в достоверности этой информации, сославшись на свой предыдущий неудачный опыт.