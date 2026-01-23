Прокуратура Испании закрыла жалобу о домогательствах в отношении Хулио Иглесиаса

Напомним, ранее две бывшие сотрудницы домов Хулио Иглесиаса заявили о домогательствах и насилии во время работы у артиста. По их словам, инциденты произошли на виллах музыканта в 2021 году. Испанские СМИ писали, что одна из заявительниц работала домработницей, другая — физиотерапевтом. Сам певец и его представители тогда не давали официальных комментариев. Хулио Иглесиас — один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей, ему 82 года, у него восемь детей.