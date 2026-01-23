Прокуратура Испании закрыла жалобу о домогательствах в отношении Хулио Иглесиаса

Прокуратура при Национальной судебной палате Испании приняла решение о прекращении предварительного разбирательства по жалобе на Хулио Иглесиаса. После допроса бывших сотрудниц, работавших в особняках певца, прокуратура решила, что не вправе продолжать проверку. В противном случае рассматривались бы различные преступления, включая торговлю людьми и сексуальное насилие.
Решение обосновано тем, что предполагаемые преступления произошли за пределами Испании, а фигуранты дела не проживают в стране.
Напомним, ранее две бывшие сотрудницы домов Хулио Иглесиаса заявили о домогательствах и насилии во время работы у артиста. По их словам, инциденты произошли на виллах музыканта в 2021 году. Испанские СМИ писали, что одна из заявительниц работала домработницей, другая — физиотерапевтом. Сам певец и его представители тогда не давали официальных комментариев. Хулио Иглесиас — один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей, ему 82 года, у него восемь детей.
