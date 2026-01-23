«Это серьезный вызов»: Богомолов возглавил Школу-студию МХАТ

Режиссера театра и кино Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«Для меня это большая честь и серьезный вызов. Это великая школа и великая традиция, достояние русской культуры», — прокомментировал свое назначение Богомолов.
В своих планах он обозначил продолжение работы по укреплению авторитета Школы-студии МХАТ как главной театральной школы РФ. Параллельно Богомолов останется художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
В 1997 году он окончил филфак МГУ, а в 2003-м — режиссерский факультет ГИТИСа (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС).
С 29 мая 29 года Богомолов является худруком Театра на Малой Бронной. А с 2024 года руководит «Театр-сценой “Мельников”». Ранее она имела другое название — Театра Романа Виктюка.
Богомолов был отмечен государственной наградой — званием заслуженного деятеля искусств России — за выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства страны.
Театральный стиль Богомолова — это микс технологичного визуала и намеренно аскетичной игры. Режиссер «оживляет» сцену экранами и камерами, а в драматургии создаёт гибриды из разных жанров и текстов. Его радикальные прочтения классики в спектаклях вроде «Идеального мужа» или «Карамазовых» — эпатажны, из-за чего часто становятся причиной споров.
Напомним, что Школой-студией МХАТ до Богомолова руководили 7 человек. Среди них — Василий Сахновский (1943−1945), Вениамин Радомысленский (1945−1980), Николай Алексеев (1980−1983), Вадим Крупицкий (1984−1986), Олег Табаков (1986−2000), Анатолий Смелянский (2000−2013), Игорь Золотовицкий (2013−2026).
Последний — заслуженный артист России Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни 14 января 2026 года. С 1989 года он работал в Школе-студии МХАТ (ректор с 2013), был директором ЦДА им. Яблочкиной и замхудрука МХТ им. Чехова.
По данным источника, у актера был диагностирован рак желудка. За последние месяцы 2025 года его трижды госпитализировали, а 10 января 2026 года последовала новая экстренная госпитализация в связи с обострением заболевания.