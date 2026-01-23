Губерниев прокомментировал лишение Эстонии чемпионата Европы по фехтованию

Международная федерация фехтования лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы из-за отказа страны допускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии. Право на организацию турнира было передано Франции.
Как сообщает Sport24, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил это решение, отметив, что оно знаменует начало процесса, который наглядно демонстрирует невозможность проведения крупных спортивных соревнований без участия российских атлетов.
Он также выразил недоумение позицией эстонских властей.
