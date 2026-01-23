В Харьковской области местного жителя подозревают в шпионаже в пользу Украины

«Маймулин Максим Сергеевич. Категория: соучастник преступлений киевского режима. Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.
По данным управления, Маймулин занимает должность начальника отдела, курирующего земельные вопросы и сферу жилищно-коммунального хозяйства в администрации Волчанского городского совета. Ему грозит 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ РФ сообщила о пресечении деятельности иностранного агента. В ходе оперативной работы в столице был задержан гражданин России, который прибыл в Москву по заданию молдавских разведывательных структур. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. По решению суда, в качестве меры пресечения для обвиняемого избрано заключение под стражу. Максимальное наказание по данной статье составляет до восьми лет лишения свободы.
