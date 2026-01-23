Ричмонд
В Харьковской области местного жителя подозревают в шпионаже в пользу Украины

Житель Харьковской области Максим Маймулин подозревается в содействии Украине. Как пишет Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА), мужчине вменяют шпионаж.

Источник: Life.ru

«Маймулин Максим Сергеевич. Категория: соучастник преступлений киевского режима. Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.

По данным управления, Маймулин занимает должность начальника отдела, курирующего земельные вопросы и сферу жилищно-коммунального хозяйства в администрации Волчанского городского совета. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ РФ сообщила о пресечении деятельности иностранного агента. В ходе оперативной работы в столице был задержан гражданин России, который прибыл в Москву по заданию молдавских разведывательных структур. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. По решению суда, в качестве меры пресечения для обвиняемого избрано заключение под стражу. Максимальное наказание по данной статье составляет до восьми лет лишения свободы.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.