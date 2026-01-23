В Харьковской области местного жителя подозревают в шпионаже в пользу Украины

Ранее ФСБ РФ сообщила о пресечении деятельности иностранного агента. В ходе оперативной работы в столице был задержан гражданин России, который прибыл в Москву по заданию молдавских разведывательных структур. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. По решению суда, в качестве меры пресечения для обвиняемого избрано заключение под стражу. Максимальное наказание по данной статье составляет до восьми лет лишения свободы.