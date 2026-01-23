Врач Ивашков назвал идеальное время для приема пищи

Онколог Владимир Ивашков сообщил, что завтрак до девяти утра улучшает метаболизм и рассказал об оптимальном времени для приема пищи.
«Исследование Cell Metabolism (2024) показало, что завтрак до 9:00 улучшает метаболизм на 23%, а ужин после 20:00 увеличивает риск ожирения на 48%», — отметил Владимир Ивашков в Telegram.
По его словам, лучше всего завтракать с 7:00 до 9:00, обедать с 12:00 до 14:00, а ужинать с 18:00 до 19:00.
