Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Ивашков назвал идеальное время для приема пищи

Врач Владимир Ивашков сообщил, что ужин после 20:00 увеличивает риск развития ожирения на 48%.

Источник: Аргументы и факты

Онколог Владимир Ивашков сообщил, что завтрак до девяти утра улучшает метаболизм и рассказал об оптимальном времени для приема пищи.

«Исследование Cell Metabolism (2024) показало, что завтрак до 9:00 улучшает метаболизм на 23%, а ужин после 20:00 увеличивает риск ожирения на 48%», — отметил Владимир Ивашков в Telegram.

По его словам, лучше всего завтракать с 7:00 до 9:00, обедать с 12:00 до 14:00, а ужинать с 18:00 до 19:00.

Ранее Владимир Ивашков рассказал о вреде употребления йогуртов с фруктами. Специалист порекомендовал отдавать предпочтение йогуртам с орехами или семенами.