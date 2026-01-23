Завершен этап переговоров между РФ, США и Украиной: что известно о закрытой встрече в Абу-Даби

Переговоры длились несколько часов в закрытом формате.
Вечером 23 января в Абу-Даби стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Москву на них будут представлять военные. Это первые прямые переговоры в таком составе с начала спецоперации РФ в 2022 году. Подробнее о том, что произошло после первого этапа переговоров — в материале URA.RU.
Начало переговоров.
Встреча прошла на территории Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступают принимающей стороной. Все переговоры проходили в закрытом режиме. Все стороны выделили вопрос безопасности как приоритетный.
Как проходили переговоры.
На переговорах обсуждалось много ключевых вопросов.
Встреча делегаций прошла за закрытыми дверьми. Переговоры проходили в переменном формате с регулярным разделением участников на тематические группы. Некоторые участники могли собираться группами и обсуждать важные темы. Об этом сообщает AP News.
Возможный предмет переговоров.
В ходе переговоров могли обсуждаться буферные зоны и механизмы их контроля. Об этом сообщает ТАСС. Также известно, что на переговорах могли обсуждаться будущие параметры для завершения конфликта на Украине.
О чем на переговорах просит Киев.
Ряд европейских государств заинтересован в том, чтобы Киев на прошедшей встрече трехсторонней рабочей группы с участием России и США в Абу-Даби добился заключения «энергетического перемирия». Об этом сообщил источник ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева к подобному формату «энергетического перемирия».
Когда переговоры продолжатся.
Переговоры продолжатся 24 января.
Участники переговоров в Абу-Даби по Украине договорились продолжить обсуждение 24 января, при этом ни одна из сторон не собирается резко прерывать диалог. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. Переговоры должны продолжиться 24 января в таком же формате.
Реакция Белого дома на прошедшие переговоры.
В администрации Белого дома сообщили о результатах состоявшихся сегодня переговоров. По словам представителя администрации, прошедшая в Абу-Даби трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России была «продуктивной». Об этом информирует американский телеканал NBC News.
Результаты переговоров донесут в столицы.
Участники встречи по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби проинформируют свои столицы о промежуточных результатах прошедших переговоров. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. "В соответствии с принятой практикой промежуточные итоги будут доведены до сведения правительств в столицах, — отметил собеседник агентства.