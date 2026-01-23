Завершен этап переговоров между РФ, США и Украиной: что известно о закрытой встрече в Абу-Даби

Вечером 23 января в Абу-Даби стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Москву на них будут представлять военные. Это первые прямые переговоры в таком составе с начала спецоперации РФ в 2022 году. Подробнее о том, что произошло после первого этапа переговоров — в материале URA.RU.