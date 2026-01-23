Решетова взорвала соцсети снимком обручального кольца: но жених упорно скрывается

Бывшая избранница Тимати Анастасия Решетова готовится к свадьбе. Об этом пишет издание «Телепрограмма».
Пользователи сети выдвинули предположение, что помолвка может быть связана с именем Яна Абрамова. Он является сыном и, предположительно, наследником Александра Абрамова (владелец «Евраза», состояние — $6 млрд).
Накануне Решетова показала кольцо с бриллиантом. Она сделала снимок на берегу океана. Однако модель не стала раскрывать имя человека, сделавшего ей предложение.
После этого началось активное обсуждение личности жениха. Среди немногочисленных версий основной стала кандидатура бизнесмена Яна Абрамова. Ранее пара уже оказывалась в центре слухов о романе, которые, по некоторым данным, могли стать причиной развода Абрамова с его предыдущей супругой, певицей Алсу.
Однако Абрамов мастерски отвел от себя подозрения. Он организовал «утечку» в сеть своего фотографирования с блогером Кристиной Потупчик. Таким образом, создалось впечатление, что в тот самый момент, когда Решетова демонстрировала помолвочное кольцо, Абрамов был занят празднованием дня рождения другой женщины.
Ранее Решетову уже начали поздравлять с помолвкой.