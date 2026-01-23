СМИ: В Киеве по всему городу начали массово гореть трансформаторы

В Киеве по всему городу стали массово гореть трансформаторы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил украинский портал «Страна.ua».
— В Киеве горят трансформаторы. Есть сообщения о горящих трансформаторах минимум из четырех районов города, — сказано в Telegram-канале издания.
На размещенных кадрах видно, как трансформатор на одном из домов в Киеве искрится и горит. В прессе ранее сообщалось, что из-за перепадов напряжения трансформаторы не справляются с нагрузкой после подключения к сети, передает Lenta.ru.
22 января МВД Украины на фоне энергетического кризиса в республике призвало граждан подготовиться к возможному отъезду из страны и собрать чемодан первой необходимости. Об этом сообщил портал «Страна.ua», ссылаясь на ведомство.
21 января сообщалось, что в Кривом Роге, родном городе украинского президента Владимира Зеленского, жители перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. Аналогичный митинг проходил в Хмельницком. Местные группы в соцсетях сообщали о стычках между протестующими и водителями.