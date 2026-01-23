Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: В Киеве по всему городу начали массово гореть трансформаторы

В Киеве по всему городу стали массово гореть трансформаторы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил украинский портал «Страна.ua».

В Киеве по всему городу стали массово гореть трансформаторы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил украинский портал «Страна.ua».

— В Киеве горят трансформаторы. Есть сообщения о горящих трансформаторах минимум из четырех районов города, — сказано в Telegram-канале издания.

На размещенных кадрах видно, как трансформатор на одном из домов в Киеве искрится и горит. В прессе ранее сообщалось, что из-за перепадов напряжения трансформаторы не справляются с нагрузкой после подключения к сети, передает Lenta.ru.

22 января МВД Украины на фоне энергетического кризиса в республике призвало граждан подготовиться к возможному отъезду из страны и собрать чемодан первой необходимости. Об этом сообщил портал «Страна.ua», ссылаясь на ведомство.

21 января сообщалось, что в Кривом Роге, родном городе украинского президента Владимира Зеленского, жители перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. Аналогичный митинг проходил в Хмельницком. Местные группы в соцсетях сообщали о стычках между протестующими и водителями.