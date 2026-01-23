Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков дал высокую оценку уровню развития социальной сферы Мордовии

В ходе рабочего визита в Мордовию Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков обсудил с главой республики Артёмом Здуновым вопросы развития системы социального обслуживания жителей региона, включая модернизацию инфраструктуры, вопросы кадровой политики, охраны труда и поддержки семей.
Глава региона отметил существенную федеральную поддержку, направленную на обновление социальных стационаров. За последнее время на эти цели привлечено 3,7 млрд рублей. В рамках нацпроектов уже построено и реконструировано девять современных корпусов домов-интернатов в разных районах Мордовии. Продолжается масштабная реконструкция Саранского дома-интерната на 105 мест, который планируется сдать досрочно — уже в текущем году. Антон Котяков, осмотрев объекты, подчеркнул, что новые учреждения стали комфортными пространствами, «наполненными жизнью», о чём свидетельствуют благодарные отзывы проживающих.
Отдельное внимание в Мордовии уделено поддержке семей. Министр сообщил, что за два года после подписания Президентом указа о поддержке многодетных семей их число в России выросло почти на полмиллиона. В 47 регионах меры поддержки для таких семей предоставляются без учёта нуждаемости. В Мордовии отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости более чем на 3%. Также гармонизируются региональные меры поддержки. Активно привлекается корпоративный сектор: заключено уже более 5 тысяч соглашений о реализации корпоративного демографического стандарта. В рамках визита стороны обсудили готовящийся к запуску в 2026 году проект «Семейная столица России».
В ходе поездки Антон Котяков и Артём Здунов посетили региональное отделение Социального фонда России, переехавшее в новое, оборудованное с учётом нужд маломобильных граждан здание. Министр оценил работу электронной очереди, осмотрел клиентские зоны, включая уголок для детей. Ежедневно службы фонда обслуживают свыше 700 человек, а на горячую линию поступает около 200 звонков в день. Также глава Минтруда ознакомился с работой нового Городского семейного такси в Саранске. Сейчас в парке 31 новая машина. Планируется его пополнение семиместными автомобилями.
В ходе визита министр и руководитель региона осмотрели новые объекты соцобслуживания. В Ичалковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, открытом год назад по нацпроекту «Демография», созданы все условия для комфортной жизни и реабилитации. Министр пообщался с проживающими, одна из которых, 94-летняя Наталья Никонорова, отметила прекрасный уход и возможность общения. Жительницы интерната выразили благодарность руководству страны и республики за созданные условия. Антон Котяков и Артём Здунов вручили им памятные подарки и посмотрели концерт, который подготовили воспитанники местного детского сада.