Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков дал высокую оценку уровню развития социальной сферы Мордовии

Отдельное внимание в Мордовии уделено поддержке семей. Министр сообщил, что за два года после подписания Президентом указа о поддержке многодетных семей их число в России выросло почти на полмиллиона. В 47 регионах меры поддержки для таких семей предоставляются без учёта нуждаемости. В Мордовии отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости более чем на 3%. Также гармонизируются региональные меры поддержки. Активно привлекается корпоративный сектор: заключено уже более 5 тысяч соглашений о реализации корпоративного демографического стандарта. В рамках визита стороны обсудили готовящийся к запуску в 2026 году проект «Семейная столица России».