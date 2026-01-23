AFP: задержанный во Франции танкер Grinch направлен в порт Марселя

Танкер Grinch, задержанный французскими властями, был направлен в порт Марселя. Согласно заявлениям, судно якобы следовало из России. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на источник.
«Танкер теперь прибудет в субботу утром [24 января] в порт Marseille-Fos на юге Франции», — говорится в сообщении.
Французский лидер Эммануэль Макрон накануне информировал, что ВМС страны задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря. По словам президента, судно якобы направлялось из России.
7 января 2026 года США задержали недавно перешедший под российскую юрисдикцию танкер Marinera. В ООН тогда решительно осудили подобные действия и призвали Вашингтон неукоснительно соблюдать нормы международного права.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на то, что Соединенные Штаты освободят задержанных моряков с судна «Marinera».