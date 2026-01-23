Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках ракет к Patriot

В Давосе прошел Всемирный экономический форум, в рамках которого Дональд Трамп провел несколько встреч. Одной из них стали переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание The Financial Times. В материале сказано, что поездка в Давос оказалась неудачной для украинского лидера. Автор статьи указал, что Трамп и Зеленский так и не подписали документы, которые обсуждались заранее и считались почти согласованными.