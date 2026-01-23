Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках ракет к Patriot

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 января, сообщил, что договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о поставках ракет к системам ПВО Patriot.
Он рассказал, что обсуждал эту тему с американским лидером на встрече на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
— Я общался с Дональдом Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot, — цитирует его агентство Укринформ, передает ТАСС.
В Давосе прошел Всемирный экономический форум, в рамках которого Дональд Трамп провел несколько встреч. Одной из них стали переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание The Financial Times. В материале сказано, что поездка в Давос оказалась неудачной для украинского лидера. Автор статьи указал, что Трамп и Зеленский так и не подписали документы, которые обсуждались заранее и считались почти согласованными.
Бундесвер передал Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс запуска ракет средней и малой дальности Iris-T. Об этом 16 декабря 2025 года сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины. По его словам, посредником в поставке Patriot выступила Норвегия.