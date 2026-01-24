Ибрагим Карасов cтал победителем пятого сезона белорусского телешоу «Фактор.by»

Кто стал победителем пятого сезона телешоу «Фактор.by», объявили на телеканале «Беларусь 1» 23 января 2026 года.
В прямом эфире суперфинала популярного проекта сразились Клим Астрамович, студент педагогического факультета Витебского госуниверситета имени Петра Машерова, и Ибрагим Карасов — певец из российского Нового Уренгоя. Оба молодых артиста из команды российского певца Дениса Клявера. Конкурировала с ними работник культуры из Гомельской области Алина Гулевич, представительница талантов из стана телеведущей и певицы Ольги Бузовой, или же busgirl, как ее называли.
Поддержать тройку участников могли и зрители. После выступлений певцов на суперфинале у публики у экранов было исходно 15 минут на звонки по специальным номерам, но позже голосование продлили еще на три минуты.
В итоге, зрители выбрали лидера среди суперфиналистов. Голосование показало, что победителем пятого сезона телешоу «Фактор.by» стал Ибрагим Карасов.
Ибрагим Карасов: биография, что известно, победитель Фактор.by, 2026.
Ибрагим Карасов родился в Карачаево-Черкессии. Живет с мамой на севере России — в Новом Уренгое.
В переходном возрасте его голос, тембр которого теперь называют серебристым, ломался — пришлось долго и упорно работать с педагогом по вокалу.
Ибрагим — лауреат многих российских и международных конкурсов. Хотя о себе он не спешит говорить как о певце — скорее, как о человеке, который вокалом, песней доносит свои переживания и эмоции, глубинные состояния. Среди творческих ориентиров молодого певца — Филипп Киркоров. А наставник Денис Клявер «Фактор.by» назвал молодого артиста очень пластичным артистом.
Карасов не один год артист пел в городской Централизованной клубной системе Нового Уренгоя. Особое отношение у него и к этому краю, Ямалу. Главной ценностью этой северной земли он называет добрых людей, готовых к взаимопомощи.
Чтобы осуществить свою мечту о сцене, Карасов прилетел в Беларусь за семь тысяч километров. Причем это оказалось первым его путешествием за границы России. И все оказалось не зря!
Во время эфиров шоу «Фактор.by» Ибрагим Карасов исполнил такие песни «Жестокая любовь», «Отец рядом с тобой», «Жаворонок в темном лесу», «Нелюбимая», «Рушники», «Песня о далекой родине», «Абсент», «На меньшее я не согласен», Mamma Maria, Homay, а вместе с Владиславом Старченко — «Все в твоих руках».
Кстати, одна из наставниц проекта Ольга Бузова (а кроме нее и Дениса Клявера в команду судей вошли российский шоумен, актер и певец Стас Ярушин и белорусский оперный певец Владимир Громов) отметила юбилей перед самым суперфиналом пятого сезона «Фактор.by» в Минске.
