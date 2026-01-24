Ибрагим Карасов cтал победителем пятого сезона белорусского телешоу «Фактор.by»

Ибрагим — лауреат многих российских и международных конкурсов. Хотя о себе он не спешит говорить как о певце — скорее, как о человеке, который вокалом, песней доносит свои переживания и эмоции, глубинные состояния. Среди творческих ориентиров молодого певца — Филипп Киркоров. А наставник Денис Клявер «Фактор.by» назвал молодого артиста очень пластичным артистом.