Какой сегодня праздник: 24 января

Что празднуют в мире
В мире — Международный день образования. Празднику всего несколько лет. Его утвердили в 2018 году на Глобальной конференции по вопросам образования в Брюсселе. В резолюции к празднику отмечается важность образования для достижения устойчивого развития планеты и говорится о правах на обучение, гарантированных каждому ее жителю.
Кроме того, на планете «сладкий» праздник — День эскимо. Именно 24 января 1922 года американский кондитер Кристиан Кент Нельсон получил патент на эскимо. А слово «эскимо», по одной из версий, пришло от французов: так они назвали детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Потому мороженое, «одетое» в шоколадный «комбинезон», и получило такое название.
Знаменательные события
В 1848 году началась Калифорнийская золотая лихорадка — неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии.
В 1720 году Петр I утвердил Морской устав Российской империи, где были изложены обязанности всех чинов на кораблях военного флота.
В 1931 году в Москве был основан цыганский театр «Ромэн» — самый старый и известный по всему миру из ныне действующих.
В 1984 году американская корпорация Apple выпустила первый персональный компьютер Apple Macintosh.
Кто родился
24 января 1848 года родился выдающийся русский живописец Василий Суриков. Современники считали его художником- «ясновидцем», которому открыто прошлое. Суриков прославился работами: «Милосердие самаритянина», «Боярыня Морозова», «Ермак», «Степан Разин». В честь мастера назван даже кратер на Меркурии.
В 1901 году в этот день на свет появился советский кинорежиссер Михаил Ромм. Признание режиссеру принесли фильмы о Владимире Ленине — «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», снятые в 1930-е годы. Также в числе картин Ромма: «Человек № 217», «Русский вопрос», «Адмирал Ушаков».
В 1942 году родился советский эстрадный певец, легендарный лирик Валерий Ободзинский. Исполнитель знаменит неповторимым стилем. Его музыкальные лиричные истории — «Восточная песня», «Эти глаза напротив», «Колдовство» — стали классикой.
Также 24 января родились актеры Нил Даймонд, Настасья Кински и Екатерина Климова, дирижер Юрий Башмет, писатель-фантаст Андрей Белянин и другие.