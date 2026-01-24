Что можно и нельзя делать в Федосеев день 24 января, который называют Весняк

Православная церковь 24 января вспоминает святых Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народе празднуют Федосеев день. Но также есть еще одно название — Весняк. Оно связано с тем, что в названную дату пробивалось первое весеннее солнце.
Что нельзя делать 24 января.
Не следует одалживать деньги. Подобное может обернуться финансовыми сложностями. Нельзя ссориться, а также провоцировать и вступать в конфликты. Запрещено стричь волосы и ногти. Считается, что могут появится долги.
Что можно делать 24 января.
По традиции, 24 января было принято ходить в баню для укрепления здоровья на год. А еще к указанной дате женщины выпекали каравай и вышивали полотенца.
Согласно приметам, в названную дату узнавали, когда именно наступит весна. В том случае, если морозы закончатся рано, то весна будет затяжной и холодной.
