Что можно и нельзя делать в Федосеев день 24 января, который называют Весняк

Узнали, что можно и нельзя делать 24 января, когда отмечают Федосеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 января вспоминает святых Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народе празднуют Федосеев день. Но также есть еще одно название — Весняк. Оно связано с тем, что в названную дату пробивалось первое весеннее солнце.

Что нельзя делать 24 января.

Не следует одалживать деньги. Подобное может обернуться финансовыми сложностями. Нельзя ссориться, а также провоцировать и вступать в конфликты. Запрещено стричь волосы и ногти. Считается, что могут появится долги.

Что можно делать 24 января.

По традиции, 24 января было принято ходить в баню для укрепления здоровья на год. А еще к указанной дате женщины выпекали каравай и вышивали полотенца.

Согласно приметам, в названную дату узнавали, когда именно наступит весна. В том случае, если морозы закончатся рано, то весна будет затяжной и холодной.

