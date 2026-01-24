Какой сегодня день: 24 января

Знаете ли вы, что 24 января отмечается Международный день эскимо? О том, чем еще ознаменовано 24 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 24 января
В 1720 году Петр I утвердил Морской устав Российской империи.
В 1984 году был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
Кто родился 24 января
Драматург Пьер Бомарше (1732−1799).
Писатель Эрнст Гофман (1776−1822).
Живописец Василий Суриков (1848−1916).
Режиссер Михаил Ромм (1901−1971).
Певец Валерий Ободзинский (1942−1997).
Актриса Шерон Тейт (1943−1969).
Актер Даниэль Отёй (1950).
Альтист Юрий Башмет (1953).
Актриса Настасья Кински (1961).
Гитарист Валерий Дидюля (1970).
24 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память преподобного Михаила Клопского, святого Феодосия Великого — основоположника общежительных монастырей.
Именины
24 января именины у Степана, Михаила, Николая, Владимира, Иосифа, Виталия, Терентия, Федора.
24 января в народном календаре
На Руси 24 января часто было холодным днем, люди считали, что нечистая сила, которую выгнали из домов в Святки, колдует морозы. По этому поводу люди говорили: «Мороз худ, готовит хлуд».
Погода тоже о многом говорила: если в этот день морозы, то стоит ждать затяжных холодов, если же в этот день тепло, то весна будет ранней.