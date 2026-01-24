Народный календарь. Почему в Нинин день, 27 января, нельзя выкидывать мусор

Считается, что 27 января нельзя выкидывать мусор из дома, так как это может принести неудачи и несчастья семье. Также стоит отказаться от похода в парикмахерскую — это приведет к финансовым потерям. Кроме того, в эту дату запрещено повышать голос на своих родственников и членов семьи, иначе можно заболеть.