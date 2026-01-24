Народный календарь. Почему в Нинин день, 27 января, нельзя выкидывать мусор

Православные 27 января чтут память святой Нины, которая жила в конце III — начале IV веков. Просветительница вошла в историю религии благодаря тому, что привела народ Иверии к христианству. На Руси эту дату прозвали Нинин день.
Считается, что 27 января нельзя выкидывать мусор из дома, так как это может принести неудачи и несчастья семье. Также стоит отказаться от похода в парикмахерскую — это приведет к финансовым потерям. Кроме того, в эту дату запрещено повышать голос на своих родственников и членов семьи, иначе можно заболеть.
В Нинин день нельзя давать в долг и одалживать самим. Согласно поверью, это может привести к проблемам с деньгами. При этом можно подавать милостыню нуждающимся.
Приметы погоды:
В морозный день идет снег — значит, скоро потеплеет.
Ворона каркает по утру — к метели.
Петух кричит с самого утра в морозный день — наступит оттепель.
Именины отмечают: Агния, Павел, Сергей, Андрей, Нина, Вениамин, Степан, Марк, Моисей, Илья.