Календарь на 24 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В России эскимо появилось в 1937 году по инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что каждый житель страны должен съедать за год не менее 5 кг мороженого. В том же году на Московском хладокомбинате № 8 начала работать первая крупная фабрика мороженого — ее мощность достигала 25 тонн в сутки. Эскимо в те годы делали на ручной дозировочной машине и заворачивали в обертку. Только в 1947 году на хладокомбинате № 8 появился промышленный «эскимо-генератор».