Воссоздать семью: как прошла светская премьера сериала «Дети перемен»

— От этого трудно избавиться, когда нет опоры, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Это очень тяжелая психологическая ситуация. Когда прошло время, всё стало более-менее понятно — как жить, как зарабатывать деньги, как создавать семью. В то время это находилось в зоне полной непредсказуемости. Это и есть травма, — объяснил в беседе с «Известиями» один из режиссеров проекта, Сергей Тарамаев. — Накал ненависти становится активным максимально. Второй сезон больше в сторону «Твин Пикс», в сторону Дэвида Линча, потому что здесь больше парадоксов, больше мистики. Этим он отличается от первого сезона, где еще есть хоть какая-то гармония или попытка к ней прийти.