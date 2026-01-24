Воссоздать семью: как прошла светская премьера сериала «Дети перемен»

Столичный кинотеатр «Художественный» 23 января пригласил светскую публику в путешествие во времени — внутри появились некогда знакомые киоск с видеокассетами и телефонная будка, под потолком повисли провода и телевизионные антенны, а на экране показывали второй сезон криминальной драмы «Дети перемен». На красной ковровой дорожке появились звезды проекта — Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев и другие. Среди гостей и первых зрителей были «Известия».
Слава Копейкин перевоплотился в рыцаря из 1990-х.
Первый сезон криминальной семейной драмы «Дети перемен» вышел в 2024 году и удачно прокатился на волне тренда на ностальгию по 1990-м. Он стал одним из череды проектов на тему лихих после нашумевшего «Слова пацана», но не затерялся среди них и подарил поклонникам жанра новый взгляд. Хотя, впрочем, и взял в это путешествие в прошлое актеров, уже знакомых в характерных амплуа. Например, Славу Копейкина, которого широкий зритель до этого узнал как Турбо из уличной группировки «Универсам» в драме Жоры Крыжовникова.
В «Детях перемен» он старший сын водителя троллейбуса Флоры Петр. У него два брата. У всех троих — разные отцы. События разворачиваются в разгар противоречивых 1990-х, когда процветает незаконный бизнес, в воздухе витает запах легких и шальных денег, а у власти стоят преступные группировки. Жизнь «по понятиям» постепенно разрушает семью. Финал первого сезона становится апогеем разлада, когда Петр взбирается на вершину криминальной иерархии, но платит за это слишком высокую цену.
Продолжения истории, где теперь всё перевернется с ног на голову, зрители ждали больше года. Накануне для закрытого премьерного показа второго сезона свои двери светской публике распахнул столичный кинотеатр «Художественный», в стенах которого зазвучало эхо прошлых десятилетий. Внутри появились некогда знакомые ларек с видеокассетами и телефонная будка, под потолком растянулись провода между уличными фонарями и нависли грузом прошлого позабытые телевизионные антенны, в меню были бутерброды с колбасой и маслом.
А вот образы для красной ковровой дорожки соответствующие подобрал мало кто. Среди этих немногих была жена актера Рузиля Минекаева Азиза, которая накинула ретроолимпийку. А звезда «Детей перемен» Слава Копейкин по-особому интерпретировал модный код эпохи и отличился вообще от всех присутствующих — появился в корсете, имитирующем не то пресс, не то доспехи.
— Планировался рыцарь. Красиво, надеюсь. Мне показалось, в этом есть связь с бандитами — у них тоже есть какие-то кодексы чести. Своеобразные, но есть. Они такие рыцари своего времени. Плохие, но рыцари, — объяснил «Известиям» актер выбор аутфита.
Драма поколения в истории одной семьи.
Во втором сезоне его героем будут руководить, с одной стороны, жажда мести и желание вернуть авторитет, с другой — стремление начать новую, нормальную, насколько это возможно, жизнь. Его главным врагом становится собственная мать.
В роли Флоры — Виктория Исакова. Ее героиня в каком-то смысле проходит путь Дейнерис Бурерожденной из «Игры престолов». В первом сезоне это улыбчивая женщина — водитель троллейбуса с мягким взглядом, которая даже в конце рабочего дня, сидя за «баранкой», не теряет позитива и дарит его пассажирам. А кроме того, единственная фигура, которая объединяет таких разных членов ее семьи. Теперь же она сама становится криминальным авторитетом. По-прежнему считает, что всё, что делает, ради детей, но воюет при этом с собственным сыном. Тучи сгущаются настолько, что создатели называют первый сезон разогревом. В истории одной семьи — травма целого поколения.
— От этого трудно избавиться, когда нет опоры, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Это очень тяжелая психологическая ситуация. Когда прошло время, всё стало более-менее понятно — как жить, как зарабатывать деньги, как создавать семью. В то время это находилось в зоне полной непредсказуемости. Это и есть травма, — объяснил в беседе с «Известиями» один из режиссеров проекта, Сергей Тарамаев. — Накал ненависти становится активным максимально. Второй сезон больше в сторону «Твин Пикс», в сторону Дэвида Линча, потому что здесь больше парадоксов, больше мистики. Этим он отличается от первого сезона, где еще есть хоть какая-то гармония или попытка к ней прийти.
— В чем-то сюжет более экстремальный, жесткий, но и более трагичный, — добавила еще один режиссер проекта — Любовь Львова.
Экстремальная часть непосредственно коснулась актера Константина Плотникова, который присоединился к проекту. Зрителю он известен, в частности, по роли Горшка в «Короле и Шуте» (к слову, в феврале в кино выйдет полный метр). Здесь он Джин — правая рука и любовник Флоры.
— Джин стремится исполнить все свои желания. (Смеется.) Он влюбляется и дарит любовь — сложную, очень непростую, но прекрасную. Мне нравится любовная линия в этом сезоне. Он крутой парень на мотоцикле, который может решать проблемы. Я учился пару месяцев. Мне достался довольно непростой чоппер, который весит порядка 400 кг. Но теперь я хочу себе кроссовый мотоцикл, — поделился Плотников с «Известиями» на красной ковровой дорожке. В Москву из Питера он приехал, чтобы, кроме прочего, сыграть на сцене Театра Ермоловой в спектакле «Сын».
Среди гостей премьерного показа были Александр Яценко, звезда «Ландышей» Ника Здорик, Елена Николаева, Юлия Афанасьева, Ольга Долматовская, недавно выпустившая с Жорой Крыжовниковым сериал «Москва слезам не верит», и другие. Особый ажиотаж вызвало появление Аглаи Тарасовой. Актриса стала выходить в свет после обвинений в контрабанде наркотиков из-за электронной сигареты с запрещенным веществом. Журналистов она не избегала, но на вопросы не по теме вечера не отвечала.
— Я бы ответила на вопросы про фильм, если есть, — сказала актриса с улыбкой на вопрос о том, работает ли она сейчас.
Что окажется сильнее — личные амбиции или семейные узы, зритель узнает через неделю. Премьера второго сезона сериала «Дети перемен» состоится 29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Wink. Сериал снят при поддержке «НМГ Студии».